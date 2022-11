Dueño de restaurante iraní niega que su exesposa esté detrás de atentados

El propietario del restaurante iraní que ha sido objeto de dos atentados en Bogotá dijo a BLU Radio que no es cierto que detrás de los mismos esté su exesposa, tal como lo sostienen los investigadores.



“Ella es una gran mamá para mu hijo y entonces ya por eso nunca he dudado de ella”, dijo Arbani Jalal Pourmousa.



El hombre, sin embargo, confirmó que ha sido víctima de dos extorsiones, la última de ellas en agosto del año pasado.



“El 8 de agosto me llamaron para otra extorsión. Cuando explota una bomba no sé de dónde viene”, añadió.



Arbani dijo que no se siente seguro en la ciudad y que, aunque quiere reabrir su negocio, no puede hacerlo porque nadie le responde por los daños en su negocio.