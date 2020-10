Duro relato de joven que denuncia abuso sexual durante cita con ginecólogo en Bogotá

Laura, una joven de 21 años estudiante de enfermería en Bogotá, no se imaginó que una consulta al ginecólogo iba a cambiar su vida por completo. Lo que comenzó como una revisión médica rutinaria, se convirtió en cuestión de minutos en un caso de abuso sexual, que hoy tiene al presunto responsable listo para responder ante la justicia.

BLU Radio habló con Laura en su casa en el sur de Bogotá, quien relató a detalle cómo fue víctima del abuso desde que entró a un consultorio en el segundo piso de la EPS Sanitas, cuya sede se encuentra ubicada en el Centro Comercial Zona In, en la localidad de Puente Aranda. Hasta que fue trasladada a la Clínica de Occidente, en estado de shock y con el maltrato físico y psicológico sufrido después de la terrible experiencia.

Yo pedí la cita médica en el call center y me la dieron en la sede de Zona Franca, a las 6:00 p.m con el doctor Ernesto Ortíz. Yo llego a las 5:30 p.m y cuando entro al consultorio el doctor tenía una forma muy normal de preguntarme los motivos de la consulta.

Según relató Laura, el doctor realizó un procedimiento que ella creyó normal para una cita con un ginecólogo, pero, de repente, empezó a notar una actitud algo sospechosa en el hombre.

Me empezó a tocar la pelvis y poco a poco empezó a sobrepasarse. Decidí correrme hacia la pared estando en la camilla, pero él empezó a forcejear y me agarró fuerte de las piernas. Noté que tenía un preservativo.

Laura contó que el acceso del que fue víctima duró cerca de dos minutos, y como pudo logró ponerse de pie.

“Me puse muy nerviosa, estaba muy lastimada y él me empezó a decir cosas, que estoy muy deliciosa y que estoy muy rica, y expresiones feas. Me levanté de la camilla a ponerme la ropa rápidamente, pero él se puso de pie junto a la puerta y me dijo que no me podía dejar ir hasta que no me entregara los exámenes. Me dijo que esperaba que el próximo control lo tuviera con él”.

Laura decidió salir del consultorio a pedir ayuda, estupefacta y llorando, se dirigió hacia los vigilantes del edificio a preguntarles donde quedaba un CAI y les dijo que debía dar aviso de una situación a las autoridades.

El personal de vigilancia de Sanitas sede Zona Franca, le indicaron que la Policía estaba a unas cuatro cuadras, pero Laura prefirió llamar a su mamá a avisarle de la situación, y pidió el número del cuadrante.

“También me comuniqué con la Secretaría de Salud mientras la Policía llegaba, me indicaron que no me lavara las manos, que no me fuera a cambiar la ropa y que me quedara en el lugar. Llegó la Policía y me piden que les relate todo lo que pasó y les diga donde estaba el consultorio. Me acompañaron, pero vimos que el médico ya no estaba”.

Las horas siguientes al abuso del que fue víctima Laura siguieron siendo un calvario. Notó que el personal de la EPS Sanitas al ser interrogado por la Policía, encubría al médico. Según ella, no brindaron información a las autoridades sobre teléfonos de contacto ni ubicación del médico Ortiz.

Cuando el gerente administrativo llegó al lugar, les dijo a las señoras del aseo que no dejaran sacar la prueba (el preservativo arrojado a la caneca) y les pidió que no dieran información ni datos personales del doctor.

Ya eran casi las dos de la mañana del martes 8 de septiembre, y los padres de Laura seguían a la espera de que la Fiscalía recopilara todos los testimonios y recibieran la denuncia.

Finalmente, la Policía verificó que las evidencias pudieran estar en manos de la autoridad judicial, mientras que la joven tuvo que ser trasladada a la Clínica de Occidente a realizarse exámenes médicos.

Solo hasta el mediodía de ese martes, le dieron de alta, pero el sufrimiento continuaba con todos los trámites ante Medicina Legal y Fiscalía.

Más de 36 horas después de haber salido de su casa, pudo llegar de nuevo a su hogar a descansar.

“Presento dolor en los músculos, me duelen las caderas, las piernas, la espalda”, dijo Laura mientras acariciaba a su mascota sentada en la sala de su casa, donde vive con sus padres, quienes no la dejan ni un segundo y la acompañan todo el tiempo.

Mientras relató su testimonio a BLU Radio, la joven recibió una llamada telefónica de la Línea Púrpura de la Secretaría de la Mujer, entidad que le ha bridado asesoría a través de una ruta de atención sicosocial.

Luego llegaron a su casa dos investigadores de la Fiscalía para verificar más detalles y más datos que ayuden al ente investigador a tener más material probatorio y no dejar el caso en la impunidad.

Su padre, quien estaba sentado y con los ojos llorosos pidió justicia. Dijo que hará lo que sea para ver el responsable de este hecho pagar por lo que le hizo a la menor de sus hijas.

La Alcaldía de Bogotá rechazó el abuso y a través de la Secretaría de la Mujer, representará jurídicamente a la joven.

Como parte del proceso, solicitará al juez de control de garantías que considere dictar la medida de aseguramiento en centro carcelario, aunque en últimas, será el fiscal del caso, una vez reúna todo el material probatorio, quien se encargue de imputar los cargos y pedir la captura del médico.

Ante este caso, que ha generado el rechazo, especialmente de colectivos feministas que protestaron en la tarde de este miércoles frente a la sede de la EPS Sanitas, la secretaria de la Mujer, Diana Rodríguez, manifestó que han brindado el acompañamiento respectivo a Laura.

“Desde el primer momento en que conocimos el caso, hemos acompañado a la mujer víctima. Desde la Línea Púrpura la contactamos y asignamos una dupla de atención domiciliaria para atención socio jurídica y psicosocial, y una abogada penalista para representar su caso”, comentó.