Empresario Carlos Ríos relata cómo lo robaron en cerros de Bogotá: “O me escapo o me joden”

El empresario Carlos Ríos vivió momentos de extrema tensión al ser atacado por un grupo de ladrones en los cerros de Las Moyas, al oriente de Bogotá . Durante una entrevista en Mañanas Blu con Néstor Morales, Ríos detalló que fue abordado por cerca de nueve delincuentes en el cerro, de los que logró escapar.

El empresario relató que, mientras hacía deporte, fue sorprendido por cinco hombres armados con pistolas y cuchillos. Minutos después, el grupo de ladrones se expandió a ocho personas y, tras varios minutos, ofreció entregarles dinero en su apartamento para su liberación. Sin embargo, la situación se tornó más tensa cuando los criminales se percataron de que no obtendrían lo que buscaban.

“Cogieron el celular de ellos para que entrara a mi cuenta, traté de entrar a mi cuenta, obviamente se les bloqueó, por lo cual se pusieron todavía más agresivos. Yo les ofrezco que alguien bajara a mi apartamento: yo les entrego, tengo 2.000 dólares ahorrados en una mi apartamento y se los entrego. Me preguntaron qué tan difícil era entrar a mi apartamento, que si tenía caja fuerte. Después de que se dieron cuenta que no había nada, empezaron a mirar. Dijeron: ‘Lo que lo va a salvar es que suba más gente, mira, si armamos un paquete y si conseguimos muchas cosas”, manifestó.

Ríos relató que, tras media hora de intimidaciones, lo dejaron solo con dos delincuentes, empezaron a bajar del cerro y en determinado momento le dijeron que tenían que volver a subir. El empresario logró liberarse en un momento de descuido de los criminales y se escondió en el bosque para evitar ser descubierto. Después de horas, logró llegar al otro lado de la montaña, siendo finalmente rescatado por su hija después de una búsqueda que duró varias horas.

“Ellos cuando se fueron para arriba me dieron los zapatos y nunca más me los quitaron. Yo siempre estuve con mis zapatos de montaña que afortunadamente eran de montaña porque lo que me tocó después fue sin zapatos de montaña eso no se hace porque eso era súper difícil, muy liso. Empezó a llover, cosa que hizo todo mucho más húmedo. Y bueno, Con mucha concentración yo sabía que esto era un tema de paciencia y concentración porque cualquier pie mal puesto pues uno se va”, dijo.

Ríos, durante la entrevista, describió con detalle los momentos críticos, la presencia de acentos extranjeros entre los delincuentes -identificando a algunos como venezolanos- y el uso de drogas por parte de los asaltantes, lo que influyó en su comportamiento agresivo.

“Cuando ellos llegaron a mí, yo creo que andaban drogados. Con una droga fuerte, bazuco, alguna de esas drogas fuertes. Como no subía a nadie, ellos empezaron a fumar marihuana y se notó el cambio, ellos empezaron como a bajar la agresividad”, aclaró.