En vilo concierto de champeta en Cartagena a favor de niños con síndrome de Down

En incertidumbre se ha convertido un evento de champeta que estaba programado para este sábado 4 mayo. El concierto, que tenía como objetivo recoger fondos para niños con síndrome de Down, no cuenta con todos los requisitos exigidos por la Alcaldía de Cartagena.

Según el Establecimiento Público Ambiental, EPA, el evento podría que traer consigo contaminación auditiva, además, preocupación por tratarse de un aforo de más de 5.000 personas que asistirían al lugar.

El secretario del Interior de Cartagena, José Carlos Puello Rubio afirmó que: "En este momento no se puede permitir la realización del evento porque no cumple con todos los requisitos exigidos por la Secretaría del Interior para la realización del mismo".

Por su parte, la Organización Musical Rey de Rocha, OMR, asegura que se trata de un caso de discriminación porque en el lugar se han realizado diferentes eventos de igual magnitud.

Luis Marín, director general del picó Rey de Rocha dijo a BLU Radio que: "Otros eventos de espectáculos públicos y privados si se pueden realizar en la Plaza de la Aduana pero el evento como tal que convoca lo popular y que tiene una intención social para los niños con síndrome de Down, no. Aquí claramente vemos un caso de inclusión social, nosotros nos vemos agredidos y discriminados".

"Es falso que se trate de un tema de discriminación, la Alcaldía y la Secretaría del Interior no son discriminatorios, la champeta la apoyamos, en la Plaza de la Aduana se han hecho eventos de champetas en las Fiestas de Noviembre y eventos similares respetando los decibeles permitidos y sin consumo de bebidas alcohólicas", contó el secretario del Interior.

El 70% de los fondos recogidos en el evento llamando "Concierto de La Inclusión", y que reunía artistas como Mr Black, Kevin Flórez, Luis Tower, Papoman, Eddy Jay, Jhon F, Zaider, Boddy Sierra, Giblack, Ronald Charly, Yo Me Llamo Don Omar, Luis Florillo, Twister El Rey, entre otros, irían para la fundación I'm Unconditional con el objetivo de aportar a la creación de un centro de desarrollo integral para el arte y la cultura.

Sin embargo, para la directora y representante legal de la fundación I'm Unconditional, Liliana Maza, es una tristeza que el evento no se puede realizar. "Me entristece que no se pueda realizar el concierto de La Inclusión, pero confío en que podamos sentarnos con el alcalde (e) Pedrito Pereira y su secretario del Interior para tomar una decisión sobre este tema porque no le beneficia a la ciudad una polémica como esta".

Finalmente, el gremio "champetudo" de Cartagena asegura que ya se programa la realización de una manifestación para este lunes 6 de mayo, en la Plaza de la Aduana, a las 10 de la mañana, donde, además, estarán participando algunos artistas del género champeta.