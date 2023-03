“Es un proyecto de injusticia”: Claudia López arremete contra iniciativa de humanización de cárceles

Mientras presentaba un balance de la situación de seguridad de Bogotá, la alcaldesa Claudia López pidió al Congreso de la República, nuevamente, que hunda el proyecto de humanización carcelaria promovido por el Ministerio de Justicia y que fue presentado a la Cámara de Representantes.

Durante su intervención, López respaldó el apoyo al fiscal general, Francisco Barbosa , al indicar que esta iniciativa genera más injusticia e impunidad.

“Yo reitero mi llamado como alcaldesa a que el Congreso de la República hunda el proyecto que ha propuesto el Ministerio de Justicia. Ese es un proyecto de injusticia, ese es un proyecto de impunidad, ese es un proyecto de excarcelación masiva a costa de la tranquilidad de los ciudadanos o del hacinamiento en las URI y estaciones de Policía. Así que quiero sumar mi voz a la del señor fiscal de la Nación”, expresó la mandataria de los bogotanos.

La mandataria exigió al Gobierno nacional que “juegue limpio”, debido a que ha reducido el hacinamiento en cárceles del país a costa del hacinamiento de las URI y estaciones de Policía al no recibir nuevos presos llegando a una aglomeración del 252 %.

“Bogotá es la prueba de que se pueden hacer centros carcelarios humanos, centros carcelarios que si resocializan, centros carcelarios que si restituyen y reparan a las víctimas. Eso es lo que pedimos que se haga. No impunidad, no excarcelación, no injusticia”, manifiesto López.

“Todos nuestros esfuerzos de reducir el hurto, el atraco, desmontar estructuras criminales, pues terminarán siendo infructuosas si por un lado nosotros hacemos seguridad y justicia y por el otro lado el Ministerio de Justicia hace injusticia. Excarcelamiento e impunidad”, agregó la mandataria.

La alcaldesa le pidió a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes que estudie el proyecto que propuso para que en la capital del país se puedan hacer más centros de reclusión.

