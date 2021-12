“Estaba desesperada, quería llegar a mi casa”: joven grabó el acoso de un taxista en Bogotá

María Paula grabó cómo de camino a casa el taxista que la llevaba empezó a acosarla. El hombre le hacía preguntas personales y hasta propuestas inapropiadas. Ella dejó registro de los hechos en el video titulado: "Por eso nos da miedo subirnos a un taxi", en la plataforma TikTok.

El conductor le decía a la joven: "A mí me gustaría que tú compraras un apartamentico, me fascinaría y yo la llenaría de besos y embelesos si compras una casita de estas".

En conductor siguió: "¿Sí ha visto las casas? Imagínese, los dos viviendo ahí, tú me llamas por celular ‘amor, dónde estás’”.

Después de los hechos, la joven comentó en la red social que le daba mucho miedo las consecuencias de actuar en ese momento.

"Yo pensaba en dónde me podía bajar, porque estaba desesperada, miraba las ventanas, todas las calles estaban desocupadas. Entonces, básicamente, pensaba: ‘si le digo a este tipo que me voy a bajar acá, me va a hacer algo, si le digo pare de hablar, me va a hacer algo’, y no quería que me hiciera nada, quería llegar a mi casa", indicó.

María Paula aseguró que no pudo actuar en el momento, pero está intentando dar con la identidad del conductor mediante cámaras de seguridad de la zona.

Vea el video de la joven:

