Estos son los grupos internacionales que se postularon para la segunda línea del metro de Bogotá

La Alcaldía Mayor de Bogotá anunció que cuatro grupos internacionales se postularon para construir la segunda línea del metro de Bogotá, la cual será subterránea y se construirá en más de 15 kilómetros, las 11 estaciones que impactarán la vida de casi 3 millones de personas en Chapinero, Barrios Unidos, Engativá y Suba.

“Creo que esta es una prueba de que nuestra actitud férrea y respetuosa conforme a la leyde haber hecho respetar como lo hemos hecho el proceso de la Línea 1 del metro, su construcción y su contrato, hoy rinde frutos para los bogotanos, no solamente porque avanza en un 25 % la construcción de esa línea, sino porque tenemos pluralidad de oferentes, competitiva, transparente para la licitación de la línea 2”, dijo la alcaldesa Claudia López.

Los cuatro proponentes son:



1. APCA: METRO LÍNEA 2 – BOGOTÁ conformado por:

Mota Engil Colombia S.A.S.

CRRC (Hong Kong) CO Limited Sucursal Colombia



2. APCA: APCA METRO LÍNEA 2 conformado por:

China Harbour Engineering Company Limited

China Harbour Engineering Company Limited

Xi'an Rail Transportation Group Company

Estos son los postulados para la segunda línea del metro de Bogotá

La administración distrital indicó que los grupos internacionales que se postularon para construir el megaproyecto son Mota Engil Colombia S.A.S. y CRRC (Hong Kong) CO Limited Sucursal; el segundo oferente es China Harbour Engineering Company Limited Xi’an y Rail Transportation Group Company Limited.

Los otros dos postulados son China Railway Construction Electrification Bureau Group Co. Ltd. y China Railway Construction Corporation International Investment Co. Ltd.: por último está Sacyr Concesiones Colombia Participados II S.A.S. y Acciona Concesiones S.L. CAF Investment Projects S.A.



