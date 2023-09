“Estoy vivo de milagro”: vendedor que recibió disparo en la cara en Bogotá en medio de un robo

Fredy Peralta recibió un impacto de bala en la cara cuando intentó enfrentarse y proteger a sus clientes de unos ladrones que llegaron a su negocio de venta de perros calientes, en Chapinero, Bogotá. El atraco quedó registrado en video, así como el disparo a quema ropa, del que Peralta será operado en los próximos días.

Según contó en Mañanas Blu, con Néstor Morales, aunque no está bien “del todo”, agradece que se salvó, pues el balazo no le dio directamente y solo lo alcanzó a rozar. Sin embargo, dijo que tiene exámenes médicos programados porque necesita una cirugía para la fractura que el disparo le causó; aún no sabe si fue con arma de fuego o traumática.

“No bien del todo, pero gracias a Dios vivo. Gracias a dios me rozó (la bala); alcanzó a fracturar la (parte) superior de la cara (…) El pómulo izquierdo y parte de la nariz”, narró Peralta.

Sobre su reacción, de lanzarse hacia el delincuente, señaló que tal vez no fue la mejor decisión, pues pudo perder la vida, pero, recordó, en ese momento le dio “rabia” ver cómo amenazaban y ultrajaban a sus clientes.

“Yo dije, no me voy a dejar, pero de pronto fue mala reacción porque pudo ser peor esto. Uno no sabe cómo reaccionar, en el instante, en ese segundo. Traté de quitarle la pistola, de desarmarlo, pero perdí”, narró sobre el hecho.

En los videos de las cámaras de seguridad se ve el momento exacto en el que los ladrones llegan al puesto de comidas e intimidan a las personas que estaban allí, incluyendo a los vendedores, a quienes les piden que también les entreguen todo. En ese instante, según mencionó Peralta, fue que uno de ellos le dijo: ‘Hijue*$# páseme todo’.

Fredy Peralta dijo que, por ahora, solo piensa en su recuperación, por lo que no sabe aún si volverá a trabar allí; aclaró que no por miedo, sino por seguridad.

Escuche la entrevista completa en Mañanas Blu, con Néstor Morales: