Expulsarán a 65 venezolanos que estaban de rumba en pleno toque de queda en Bogotá

Un total de 65 venezolanos que fueron sorprendidos de rumba en pleno toque de queda en la localidad de Kennedy en Bogotá serán expulsados del país, según informó Migración Colombia.

Francisco Espinosa, director de la entidad, fue tajante al hacer la advertencia para quienes sean sorprendidos en fiestas clandestinas, violando las medidas de aislamiento y poniendo en riesgo la salud pública y la seguridad nacional.

"Este no es momento de bajar la guardia. El COVID no se ha marchado y no distingue pasaportes. Una persona que se pone en riesgo está poniendo en riesgo a todo un país, por eso debemos cumplir con las medidas de las autoridades locales. No vamos a permitir que unos cuantos pongan en riesgo a la ciudad y al país", afirmó Espinosa

Indicó que Migración Colombia ha adelantado más de 56.000 verificaciones y ha expulsado a más de 600 extranjeros por no cumplir con las normas establecidas y poner en riesgo la seguridad nacional desde el inicio de la pandemia.