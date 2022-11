Familia a la que entregué la niña es honorable: cuidadora de pequeña presuntamente abusada

En Mañanas BLU habló “María”, la mujer encargada de cuidar a la pequeña de 3 años que fue abusada y torturada en Bogotá. Asegura que ya no cuida niños y que la menor llegó allá porque sabían que solía cuidar niños.

La mujer cuidaba a la niña desde enero de 2018 y una familia se llevó la menor de vacaciones.

“La mamá es una mujer de 21 años que trabaja por el sector en la prostitución. A raíz de un accidente que tuve entregué a la niña y en las visitas que me hicieron al hospital y a la casa pues la familia que yo conozco se encariñaron con ella”, señaló la mujer.

Asegura que las personas que tenían a la pequeña son de confianza.

“Yo me cansé de cuidar niños porque el Bienestar Familiar no me quiso dar el visto bueno y me cansé de intentar hace dos años. A veces me daban 5 mil o 10 mil pesos dependiendo del tiempo que me dejaran cuidándolos”, añadió.

