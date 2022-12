Farc no cabe en la coalición porque no pensamos como ellos: Sergio Fajardo

En entrevista con Noticias Caracol, Sergio Fajardo aseguró que “es un chiste” que lo quieran relacionar con las Farc.

“Las Farc no caben en nuestra coalición porque nosotros no pensamos como ellos, nosotros no somos el partido de las Farc, ese es el cuento que quieren montar. Es un chiste, es falta de seriedad”, enfatizó.

Habló de cómo ha sido su campaña y aseguró que es una época de “escuchar mucho dentro de la diversidad”.

“Estamos recogiendo firmas por toda Colombia, he venido recorriendo el país, una buena porción de la actividad política mía con nuestros equipos es en la calle (…) Es una época de escuchar mucho dentro de la diversidad, recoger la experiencia de haber gobernado”, sostuvo.

Enumeró las preocupaciones que más le han manifestado los colombianos durante todo este tiempo. “Hay Una indignación muy grande en Colombia alrededor de la corrupción, es un malestar profundo en nuestro país”.

“Hay malestar por la polarización: Santos-Uribe, No y el Sí, izquierda o derecha, y va aumentando el nivel de agresividad”, expresó.

Para Fajardo también existe un descontento “desde las regiones porque no se sienten convocadas desde el poder central” y, por último, en una política “que ha agotado a las personas que se expresan con una frase recurrente y es: los mismos con las mismas”.

Sobre la coalición con Claudia López y Jorge Enrique Robledo dijo que el punto en común para comenzar “es la lucha contra la corrupción y el clientelismo”.

“Tenemos que pasarle al país una propuesta conjunta, si no se presenta pues no hay alianza”, puntualizó.