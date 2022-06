Filas de hasta 300 metros desde la madrugada para pagar impuestos en Bogotá

Desde las 4:00 de la mañana de este miércoles, 22 de junio, se registran filas frente al Súper CADE de la carrera 30 con calle 25 en Bogotá, ya que está próximo a vencerse el plazo de pago del impuesto predial con el descuento del 10 %. Trámite que los ciudadanos que no pudieron hacer vía web y los obligó a amanecer en la sede de la Secretaría de Hacienda.

Pese a que el secretario de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez, informó en las últimas horas sobre un plan para atender a los ciudadanos de forma rápida, las filas alcanzan a ser de hasta 300 metros a las afueras de la edificación.

Las personas consultadas por Blu Radio llegaron a hacer la fila desde las 4:00 y 5:00 de la mañana. La razón por la que decidieron madrugar, es que algunos no tienen chip de pago y otros no pudieron descargar el recibo a través de la página web.

"Porque no se pueden bajar los recibos, es imposible, esto a mi me parece una falta de respeto, sobre todo con la tercera edad, es la cuarta vez que vengo, no me han arreglado nada. La primera vez que vine se desmayó un viejito allá, ¿cómo es posible que uno tenga que rogar para pagar? Esto es una suplicadera", expresó una de las ciudadanas.

Cabe recordar que el plazo del pago para el impuesto predial con el 10 % de descuento es hasta el próximo 24 de junio y sin descuento es el 29 de julio.

En el caso del impuesto vehicular, el pago con descuento es hasta 15 de julio y sin descuento, hasta el 12 de agosto.