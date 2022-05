Flagelo de “fiestas sexuales” clandestinas azota a vecinos del Centro Histórico de Bogotá

Los habitantes del centro histórico de Bogotá se encuentran desesperados porque en los últimos meses a la problemática de la inseguridad se sumó un nuevo flagelo: el de las "rumbas sexuales" en los barrios La Candelaria y la Concordia, donde incluso, según publicaciones en redes, se promueven orgías.

Se trata de casas clandestinas donde, al parecer, se llevan a cabo fiestas que ofrecen "sexo gratis" hasta altas horas de las madrugadas, pero que se esconden tras la fachada de lugares dedicados, entre otras actividades, a la supuesta venta de artesanías o bares.

En un trabajo de campo, BLU Radio constató que en algunas de estas casas ya se ponen letreros ofreciendo este tipo de eventos con total descaro.

Las bacanales, según denuncias, se realizan los miércoles, jueves y viernes, e incluso algunas personas del sector aseguran que los sábados también.

El referente de Seguridad de la Alcaldía local de La Candelaria, José María Conde, aseguró que el problema no se ha salido de las manos, pues en la zona se viene realizando un trabajo fuerte para velar por la seguridad de la comunidad; sin embargo, dijo, no es algo "tan fácil de determinar" porque no se puede identificar una actividad sexual pagada.

No obstante, BLU Radio conoció algunas publicaciones en redes sociales donde se ofrecen actividades sexuales que involucran a varias personas y se ofrece un teléfono de contacto.

“En la localidad hemos tenido algunas denuncias sin mayor soporte. Hemos trabajado mucho para estar articulados con la comunidad para conocer algunos establecimientos en los que se puede estar presentando eso, pero sí vemos incumplimientos en el Código de Policía. Por ende, hacemos el sellamiento como corresponde", dijo el funcionario.

"Estamos muy articulados con las autoridades, actuamos con las entidades que pueden hacer esta inteligencia", aseguró Conde, pues según él, como todo procedimiento legal se debe hacer el respectivo proceso judicial previo. En algunos casos, sostuvo, puede ser más complejo por tratarse de “sitios privados” e intervenir podría interferir en el “derecho a la reunión”.

De acuerdo con Conde, en la zona solo hay un inmueble con el anuncio de "sexo gratis", pero “no hay pruebas para sancionar por solo un letrero".

Recordemos que las viviendas del Centro Histórico tienen en su mayoría protección especial y reducción de impuestos por considerarse patrimonio de la ciudad.

Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, conoció el video de un operativo de la Policía en el que se aprecia la conducta de los supuestos “moradores” del inmueble, quienes niegan contra toda evidencia que se trate de un establecimiento y aseguran que es una simple vivienda.