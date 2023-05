Gigantesca inundación en Bogotá deja atrapados a varios carros en Suba tras lluvias de toda la noche

Tras una larga noche en la que la lluvia fue la protagonista en Bogotá, el sector de Calatrava se vio fuertemente afectado por inundaciones en la vía que comunica a la avenida Boyacá con la 127 A y varios barrios de la zona.

Según informó el Ojo de la Noche en Mañanas Blu, la obra que se está realizando en esta zona de la localidad de Suba, solo tiene un desagüe, el cual no fue suficiente para atender la cantidad de agua que durante varias horas cayó.

"Usualmente aquí hay mucho hueco sobre este pedazo. Esta obra que están haciendo que lleva como 15 años, solamente hay una rejilla, pues el agua no tiene para donde desaguar", expresó una de las víctimas del gigantesco charco.

Desde carros, motos y peatones se han visto afectados por el gran hueco lleno de agua. De igual forma, una ciclorruta colapsó por la cantidad de motos que la usaron como opción ante la imposible situación que se generó en la vía.

"Me caí donde está el carro rojo, la moto no me quiere prender, está apagada", "Realmente el carro se inundó y se apagó", fueron los testimonios que dieron las víctimas de la situación.

De igual forma, a altas horas de la noche se llamó al cuerpo de Bomberos, quienes únicamente llegaron a empujar un vehículo y no pudieron hacer más para atender el problema, ya que, según explicaron, es una situación que no les compete, sino a la empresa de Acueducto de Bogotá.