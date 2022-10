Guns N’ Roses ya está en Bogotá y en redes recuerdan la anécdota de Julio Correal

El concierto de la legendaria banda de rock Guns N’ Roses tiene a la expectativa a los fanáticos que ansiosamente esperan su presentación en el estadio El Campín en Bogotá.

La banda estadunidense se presentará este martes en horas de la noche, con la ilusión por parte de sus seguidores de que la puesta en escena será todo un éxito. A propósito de esto, en redes sociales recordaron la sonada anécdota del empresario Julio Correal, en la que narra la presentación de la banda en 1992.

Publicidad

En un cómico video animado y que fue publicado en 2019, el organizador de eventos contó la travesía que se vivió ese día por cuenta de la presentación, que, por falta de logística y la ola de violencia que se vivía en el país, terminó, incluso en pelea.

Según contó Correal a Vice, la banda, luego de lograr salir de Venezuela tras un golpe de estado en ese país, llegó a Bogotá, donde aficionados los persiguieron hasta el Hotel Tequendama, lugar en el que se armó todo un desorden.

Pero no fue solo eso, la presentación se vio empañada por la falta de logística y la lluvia, que con el pasar de las horas empeoró el ambiente en El Campín, escenario en el que se presentaban y que terminó en un campo de batalla por la furia de los asistentes que no pudieron ingresar al lugar.

Finalmente, la agrupación abandonó el estadio en plena presentación, lo que generó aún más malestar entre los aficionados que buscaban ver a la banda que era furor y que estaba promocionando sus discos Use You Illusion I y Use You Illusion II.

Publicidad

Ahora, hay una segunda oportunidad para lo seguidores de la legendaria banda que se presentará en el estadio El Campín este martes y miércoles en la noche, dos fechas que prometen un gran espectáculo para todos sus seguidores.

Escuche el podcast ¿Cómo quitar el miedo a hablar inglés?