Hombre encerró y golpeó a su pareja durante 18 días en Bogotá; no era la primera vez que lo hacía

Un aberrante caso se presentó en el barrio las Cruces, del centro de Bogotá, en el que un hombre sedujo a una mujer de Neiva a través de las redes sociales, la hizo viajar, la tuvo encerrada y la golpeó durante 18 días.

Según informó Noticias Caracol, el hombre identificado como Antonio Barba Riaño, es acusado por intento de feminicidio por mantener encerrada y maltratar a su pareja durante varios días.

Pero este no sería el primer caso de maltrato del que estaría detrás este hombre, ya que otra mujer, al conocer el caso, denunció que también fue víctima de Barba Riaño en el pasado.

Su nombre es Nury Arévalo, quien explicó que conocía al agresor desde hace tiempo por su pasión compartida por montar en bicicleta. Ella reveló que lo denunció ante la Fiscalía, pero no obtuvo un resultado satisfactorio.

Nury reveló que se conocieron tras varios recorridos practicando este deporte, empezaron una amistad y posteriormente una relación amorosa.

"Nosotros nos conocimos montando bicicleta, después él me invitó a la casa, salíamos a montar cerca a la casa de él, él vive cerca al centro y me dijo que cualquier cosa ya no solo montáramos bicicleta, sino que fuera a la casa y compartiéramos y saliéramos. Después nos convertimos en novios", expresó Nury.

Ella también señaló que tras empezar una relación la agredió en repetidas ocasiones, con puños en su cara, principalmente en su nariz: "Ya fuimos novios, ya empezaba con la agresividad, las groserías. Me pegaba en la cara, primero me pegó en la nariz, siempre me daba puños en la nariz, después me pegaba en los ojos".

Nury aprovechó para invitar a la otra víctima de Antonio Barba a que se reúnan para hacer otra denuncia en conjunto.