“Incumplió una promesa que hizo”: demandante del Corredor Verde a alcaldesa Claudia López

El Juzgado 35 Administrativo de Bogotá decretó medidas cautelares en favor de dos ciudadanos que demandaron el proyecto del Corredor Verde por la carrera Séptima , alegando que amenaza los derechos colectivos de miles de bogotanos.

El fallo, en su parte resolutiva, ordena a la Alcaldía de Bogotá y al Instituto de Desarrollo Urbano suspender el proceso licitatorio "hasta tanto el proyecto del Corredor Verde por la carrera Séptima sea ajustado y eliminado de su diseño la construcción de troncales para la implementación de un sistema de transporte público masivo, o se profiera sentencia que resuelva de fondo el objeto del litigio planteado".

Este caso ha desencadenado una controversia en la capital colombiana, y uno de los demandantes, Juan Esteban Matallana, quien también es candidato a edil de Chapinero por el Nuevo Liberalismo, expresó su descontento con la alcaldesa Claudia López, en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, alegando que esta había incumplido una promesa que hizo durante su campaña para la Alcaldía de Bogotá.

“No es un tema político, lo hicimos por razones legales del Plan de Desarrollo de Claudia López. La ciudadanía debe de estar tranquila, nada tiene que ver el metro con el Corredor Verde (...) Queremos que haya un medio de transporte bueno, que respete la ley, y jamás discutimos la conveniencia”, aseguró Matallana en Blu Radio.

Además, hizo énfasis en la importancia de cumplir las promesas hechas durante la campaña electoral y cómo muchos bogotanos votaron por Claudia López en base a la creencia de que no se construirían troncales de buses en la Séptima.

“La gente puede cambiar de parecer, pero no ir en contra del Plan de Desarrollo. Cuando uno hace un plan de desarrollo es para cumplirlo (...) Por buena fe los bogotanos creían que no se iba a hacer una troncal de buses por la séptima, no es un tema menor y mucha gente votó por Claudia López por eso. Nosotros estamos haciendo que ella cumpla sus promesas en campaña”, dijo.

El candidato también compartió su opinión sobre el proyecto, argumentando que se necesita una solución armonizada para la Séptima, pero que esta debe estar en línea con los compromisos previamente establecidos.