Indignante que sigan llegando ‘zapaticos’ que no reciben en ningún país: Bocarejo

El secretario de Movilidad de Bogotá, Juan Pablo Bocarejo, criticó que no haya una orden que impida más taxis estilo ‘zapatico’ en el país, pese a los elevados riesgos de seguridad que presentan.



El pronunciamiento se da luego de que el ministro de Transporte, Germán Cardona, criticara que aún se permita el ingreso de ese tipo de carros a Colombia.



“Me indigna un poquito que estemos recibiendo una cantidad de vehículos que ni siquiera se venden en otros vehículos de América Latina”, enfatizó el secretario de Movilidad.



Le puede interesar: Propuesta de MinTransporte sobre ‘zapaticos’ es descabellada: empresa de taxis.



Insistió en que los taxis recorren unos 250 kilómetros al día, por lo que están más expuestos a accidentalidad.



“Por eso no es posible que la mayoría de ellos no cuenten con Air bag, ni mínimas características de seguridad”, añadió.



Por tal motivo, dijo que es pertinente lo que se plantea desde el Ministerio de Transporte de evaluar la posibilidad de prohibirlos.



“Creo que, en términos de seguridad vial, uno de los aspectos de la seguridad es carro seguro”, finalizó.



Cabe recordar que los taxis estilo ‘zapatico’ no cuentan con Airbag ni frenos ABS, los dos mecanismos de seguridad más importantes en los vehículos a nivel mundial.



El secretario Bocarejo también se refirió a lo que dijo el ministro de las TIC, David Luna, de que Uber es legal.



Dijo que cree que es importante que haya un acuerdo y mensaje único del Gobierno hacia el sector y las ciudades. “Estamos en un sándwich, nos queda muy difícil recibir una instrucción del Ministerio de Transporte que dice que si usted se sube a Uber está siendo apoyando a un transporte ilegal y que usted tenga una visión diferente de otro Ministerio”, enfatizó.



Publicidad