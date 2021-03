Indocumentados y con antecedentes sí podrán ser domiciliarios: Alcaldía de Bogotá reversó decisión

Aunque en un principio, la alcaldesa Claudia López anunció que se restringiría la contratación, como domiciliarios, de quienes no presentaran sus antecedentes penales y no tuvieran documentos, finalmente esto no quedó establecido.

"No pueden vincular gente indocumentada, con antecedentes. Tienen que tener la información de a quién vinculan, cumpliendo los requisitos legales. Su ubicación y compartir esa información en tiempo real, para que la Policía pueda monitorear si está trabajando", puntualizó, en su momento, la alcaldesa.

Medidas para domiciliarios:

-Deberán garantizar que en el maletín y la indumentaria se establezca en una lugar visible la placa de la motocicleta o el serial otorgado por el registro bici.

- Deberán garantizar que todos los sus domiciliarios vinculados realicen el proceso de inscripción de las bicicletas a través de registro único.

Este tipo de empresas también deberán tener espacios privados para que los domiciliarios carguen celulares o se cumplan con las medidas sanitarias, esto con el fin de que no se haga mala utilización del espacio público.

Cabe señalar que después del consejo extraordinario de seguridad, la Alcaldía, junto a la Policía Metropolitana de Bogotá, anunció medidas adicionales para garantizar la seguridad de los bogotanos.

La primera medida será adicionar 30 puestos de patrullaje en los que trabajará la Policía con el apoyo del Ejército. "Hará control y requisa, especialmente para mejorar en el tema de desarme e identificar gente armada.”