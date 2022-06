Joven desapareció tras salir de su casa en Bogotá: nunca llegó a la universidad

Felipe Martínez Moreno, un joven universitario de 21 años, salió de su casa en el barrio Pasadena de la localidad de Suba, en la mañana del jueves, hacia la universidad EAN, en Chapinero, Bogotá , lugar al que, según su padre, nunca llegó.

Ricardo, padre del joven, indicó que habló con él y le dijo que estaba en la institución; sin embargo, de un momento a otro dejó de responder el celular y esa fue la última vez que tuvo comunicación con él antes de su desaparición.

“Hasta las horas de hoy él no ha aparecido. Estuve en la universidad y no ingresó a las instalaciones, no están seguros si fue que se encontró con un compañero o amigo afuera. No hemos podido volvernos a contactar con él. El celular está apagado”, destacó el padre del joven.

La familia de Felipe, que lo vio por última vez vestido con pantalón negro, chaqueta gris y tenis blancos, pide a las autoridades que le ayuden a dar con su paradero y pide a cualquier persona que lo haya visto o que pueda tener información para ayudar a dar con su paradero que se comuniquen al número 320 2111460.

