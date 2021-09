Juez falló a favor de trabajador de Rappi que tenía bloqueada su cuenta

Luego de que Álvaro Sandoval, un domiciliario de Rappi , fuera suspendido por más de 30 días de la aplicación. Tras realizar un pedido y no ser reintegrado a la plataforma, decidió interponer una acción de tutela porque consideró que se vulneraron sus derechos al trabajo y al mínimo vital.

En diálogo con BLU Radio explicó que, "tuve que esperar 30 días hábiles para que Rappi me contestara, para que me diera la misma respuesta: fuiste inhabilitado por términos y condiciones. Pero no presentaron pruebas ni me dieron una razón justificada." Durante esos días, señala, tuvo que hacer hasta lo imposible para conseguir el sustento de su familia.

Por esta razón presentó una acción de tutela contra Rappi, que un juez de Bogotá falló a su favor tras realizar un análisis de los términos y condiciones de Rappi, ordenando reactivar su cuenta, pues consideró que este tipo de aplicaciones antes de suspender sus domiciliarios tiene que garantizar una segunda instancia para que la persona se pueda defender.

"Ordenó a Rappi dentro de 48 horas se me habilite mi cuenta sin ninguna clase de restricción durante 24 meses. Es ahí donde uno dice que esa aplicación no hay quién la regule, esta aplicación no hay quien esté vigilando cuáles son los procesos para los trabajadores." señaló con desolación Álvaro Sandoval.

Sobre este caso ya hay reacciones del sindicato de Rappi, que agrupa más de 1.500 repartidores. Sandra Muñoz, representante de legal de Unidapp, dijo que "este caso ya se ha denunciado hace mucho tiempo, que a los trabajadores les bloquean sus cuentas impidiendo que tengan acceso al mínimo vital."

Para abogados expertos en derecho laboral, esta decisión marca un precedente para que las plataformas respeten el debido proceso, "establece unas reglas que deben ser respetadas en casos posteriores y en la medida que llegue a la Corte va a tener mayor fortaleza ese precedente de respeto al debido proceso en el marco de las relaciones que vinculan a los rappitenderos", dijo Iván Jaramillo, experto en derecho labora, a BLU Radio.

Publicidad

BLURadio buscó a Rappi para conocer su postura y versión de los hechos, pero hasta el momento no ha tenido respuesta.

Por: Nicolás Rojas

Conozca más noticias de Colombia y el mundo: