La propuesta de Peñalosa para desincentivar el uso de vehículos particulares

Al respecto, Fernando Dueñas, vocero de los parqueaderos públicos de Bogotá, señaló que el gremio no conoce en detalle la propuesta que presentó la administración distrital al Concejo, pero sí tiene claro “que el Plan Nacional de Desarrollo establece una sobretasa en el servicio en las ciudades que tengan servicio integrado de transporte”.

En ese sentido, la sobretasa debe ser reglamentada por el Concejo de Bogotá “con el propósito de que el alcalde establezca cuál es su valor. Es una fórmula que la misma norma establece como valor de dos pasajes del transporte público en la ciudad”.

Añade que esta es una “valiosa oportunidad para que la administración distrital articule de manera integral los componentes de movilidad de la ciudad: taxis, red de troncales, parqueaderos públicos. Eso es muy importante hacer sabérselo a la ciudadanía”.

“Racionalizar el uso de vehículos no es bajar a las personas de los carros si no se ofrece un mejor servicio por otros medios alternativos (…). Aplaudimos la intención pero no creemos que con una sobretasa vayamos a financiar el mejoramiento del sistema”, finalizó.