La prueba reina por la que capturaron a profesor de inglés en Bogotá por dar droga a cuatro jóvenes

Un profesor de inglés de un colegio del barrio Madalena fue capturado en Bogotá luego de haber intoxicado, al parecer, a cuatro jóvenes con un coctel de drogas en un baño de la institución ubicada en la localidad de Ciudad Bolívar.

En la investigación que lleva a cabo la Policía Metropolitana de Bogotá se conoció un video, que, según ellos, sería la prueba reina para demostrar que el profesor sí sería responsable de la intoxicación de estas cuatro jóvenes.

En el clip se ve el momento en que el profesor de inglés ingresa a un baño con las estudiantes, como relataron a sus familias. Allí, supuestamente, fue cuando él les preparó y les dio un cóctel de drogas a estas cuatros jóvenes que llevaron a que luego terminaran en una clínica de Bogotá.

Cabe recordar que la coronal Lizeth Casas, comandante operativa de seguridad ciudadana de la Policía de Bogotá, informó que al momento de la captura se le encontró en su poder tres papeletas de una sustancia, al parecer tusi.

Misma sustancia que habría utilizado el profesor para crear el cóctel de drogas, con cocaína y tusi, que “para un mayor efecto”, según el relato que les dieron las jóvenes a sus familias y dieron a conocer en diálogo con el Ojo de la Noche. "¿Qué pensó? ¿Que eso se iba a quedar así? Qué belleza. Tirece ya viejos como usted, vaya a la pudrición usted, pero no venga a tirarse acá a las niñas", denunciaron.

"De igual forma activa la ruta atención para el restablecimiento de los derechos de nuestros menores de edad", dijeron desde la Policía de Bogotá.

Por ahora, la Policía Nacional informó que siguen en la búsqueda de pruebas para poder adelantar la denuncia que hay en contra de este profesor de inglés. "El colegio no se hace responsable, no dice nada la coordinadora todo el tiempo es una persona muy grosera y el tipo está allá, en la Fiscalía y me toca ir a poner las denuncias", dijo una de las hermanas de la víctima.

