Ladrón tiene horrorizadas a mujeres en Bogotá; les pega al momento de robarlas

La inseguridad en Bogotá no cesa y los robos siguen en aumento generando temor en la población capitalina. Ahora, el miedo lo tienen las mujeres a raíz de un ladrón que se moviliza en un vehículo para robarlas y golpearlas.

Según reveló Noticias Caracol , el delincuente les pega puños y patadas mientras las roba, además, opera a cualquiera hora de día y no solo eso, tiene en todo momento un puñal entre sus pertenencias que podría derivar en un asesinato.

El último hecho ocurrió en el sur de Bogotá a la altura del barrio Gustavo Restrepo, en el video quedó captado como el ladrón se baja del vehículo y empieza a pegarle una mujer mientras la está asaltando en la calle; él la interceptó cuando se dirigía a comprar lo del desayuno. Este hombre espera a que ellas estén solas para poder atacarlas.

“Me golpeó, me pegó patadas y de todo, pero lo más importante es que no me apuñaló porque él sí traía un cuchillo grande con el que me estaba apuntando”, narró la víctima a Noticias Caracol.

Ante esto, la comunidad de este barrió decidió instalar cámaras de seguridad en distintos puntos de este sector para darle seguimiento al delincuente: “Desafortunadamente por la cuestión de la inseguridad nos tocó con nuestros propios recursos, los vecinos de la cuadra instalamos un sistema de seguridad de cámaras y de alarma, el cual nos ha sido útil en la medida en que los medios nos los permiten; sin embargo, esto debería estar vigilado por las autoridades para que esto sea misión del Estado y no de los vecinos”, narró uno de los afectados.

La víctima del hecho asegura que están robado mucho en el sector y no es la primera vez que se escucha una situación como esta en la localidad de Rafael Uribe.

