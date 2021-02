Ladrones persiguieron a motociclista, lo alcanzaron y le dispararon en la puerta su casa en Bogotá

Un motociclista se debate entre la vida y la muerte luego de ser baleado por delincuentes que lo persiguieron durante cerca de 10 minutos en el sur de Bogotá. El caso se registró en el barrio la Aurora, en la localidad de Tunjuelito.

Cuando el conductor arribó a la puerta de la casa, uno de los ladrones que iba en parrillero en otra moto lo encañonó para quitarle el vehículo. Cuando el delincuente procedía a huir del lugar, la víctima se le abalanzó y el ladrón le disparó en dos oportunidades.

Uno de los proyectiles quedó alojado en la columna del motociclista.

"Como trigueños, de nacionalidad extranjera. Iban en una moto NKD de color azul, las placas no se logran identificar. Actuaron sin pensar, no les importó. Róbense las cosas, pero no le hagan daño a la gente", declaró un familiar de la víctima.

Este miércoles, especialistas examinarán al motociclista herido, de 27 años, para intentar sacarle el proyectil.

