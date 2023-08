"Las dejaron tiradas": Alcaldía de Bogotá se tomó obras de valorización inconclusas en la ciudad

El Distrito tomó posesión del dolor de cabeza para miles de habitantes del norte de Bogotá. Por varios años se han tenido que aguantar el desorden, las polisombras, el polvo, el ruido y sobre todo inseguridad por la ineficiencia de las obras que, según la alcaldesa Claudia López , se debe a de los contratistas.

Se están venciendo los contratos y, según la alcaldesa, no hicieron "prácticamente nada" y por eso llegó la Alcaldía a tomar posesión de las obras.

“Vamos a terminar lo que los contratistas abrieron con nuestros propios equipos. Mi trabajo es resolver los problemas. Para resolver las obras de valorización que dejaron tiradas los contratistas, lo primero era multar a sus contratistas y las normas son muy laxas”, indicó Claudia López.

Vamos a terminar las obras de valorización. A los vecinos de las calles 73, 79B, 85, 92, 94 mis excusas por las afectaciones por obras de valorización que dejaron abandonadas los contratistas. Los multamos, sancionamos, les caducamos los contratos y tomamos posesión directa de… pic.twitter.com/asd3VpHnPC — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) August 16, 2023

¿Cuáles son las obras inconclusas en Bogotá?

El los andenes y ciclorrutas de las calles 92 y 94 desde la Séptima hasta la Av. NQS, tenían plazo hasta el 14 de agosto para entregar totalmente terminado, finalmente se venció el contrato y, aunque es una obra que lleva años, apenas lleva un avance del 24 % dejando más de 125.000 personas afectadas por estos retrasos.

Ante eso, la alcaldesa Claudia López anunció que el Distrito se toma estas obras con el IDU y las Empresas de Servicios Públicos para arrancar un plan de acción y así terminar lo que ya empezaron los contratistas y que nunca terminaron.

Obras en la calle 92 en Bogotá // Foto: Alcaldía de Bogotá

"Entonces no era por desidia ni porque no nos doliera tener estas obras así, sino porque la ley nos impide tomarnos una obra hasta que no hayamos caducado el contrato”, indicó la mandataria capitalina.

Hasta el momento sanciones para: Consorcio Vial IDU (Innovaconst S.A.S. (20 %), Aicon S.A.S. (30 %), Ingesem S.A.S. (20 %) y Sain Espinosa Murcia (30 %). Interventoría → MAB Ingeniería de Valor S.A.

Estas son obra inconclusa en Bogotá

Obras de la calle 73 - 79b y la calle 85: le tomó posesión el Distrito el pasado 8 de julio. Esas obras ya están en proceso de construcción y, según la alcaldesa, ya la 79 está terminada, mientras que la 73 y la 85, según el director del IDU, Diego Sánchez, estarán listas en septiembre.

