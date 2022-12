Lema “Impopulares, pero eficientes” es producto del desespero, admite Peñalosa

El alcalde Enrique Peñalosa, en diálogo con Mañanas BLU, aseguró que el lema de la curiosa campaña de la Alcaldía de Bogotá “Impopulares, pero eficientes” es más producto del desespero.

“El eslogan no me lo inventé yo. Se lo inventó nuestro equipo, nuestra directora de comunicaciones, María Elena Romero. No fue publicidad ni nada, yo creo que fue producto del desespero”, manifestó, entre risas, el mandatario.

Preguntado por las razones por las que considera es un alcalde tan impopular, de acuerdo con las últimas encuestas en la capital del país, Peñalosa aseguró que es porque se atreve a hacer cosas que otros alcaldes no hicieron.

“Nosotros escogemos proyectos que son difíciles. Hay algo que es cierto y es que yo, a diferencia de la mayoría de la gente que llega a la alcaldía, no considero que sea un cargo más en una carrera política”, apuntó.

En ese sentido, Peñalosa puso como ejemplo el TransMilenio por la Carrera Séptima, proyecto del que, según dijo, otros alcaldes se negaron a dar vía libre.

“No es de burro que nosotros de repente supiéramos que el TransMilenio por la Carrera Séptima iba a tener conflictos. Eso estaba claro porque atravesaba sectores de ingresos altos e iba a haber conflicto con gente poderosa. Yo no inventé TransMilenio Séptima, eso estaba desde el POT que hizo Mockus”, insistió.

