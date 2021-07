Lista la plata para Metro, Regiotram, ampliación de AutoNorte y otras obras en Bogotá y Cundinamarca

La movilidad integrada entre la capital del país y el departamento se hará realidad gracias a más de de 35 billones de pesos de inversión.

Este martes se dio la presentación del documento Conpes de actualización del Programa Integral de Movilidad de la Región Bogotá-Cundinamarca. En total, para el año 2035 son 28 obras.

Las obras que deberán estar listas para el 2027 son:

- Metro Primera línea Cll 72

- SITP Troncal Av. 68*

- SITP Troncal Av. Ciudad de Cali hasta Américas

Publicidad

- SITP Troncal Av. Caracas hasta Usme

- Regiotram de Occidente

- Cable Usaquén - El Codito

- Cable Reencuentro - Monserrate

- Cable S. Cristóbal – Altamira

- Corredor Verde Cra.7a

Publicidad

- Cicloalameda Medio Milenio

- Ampliación Autonorte

- Ampliación Carrera 7

Las obras que deberán estar listas para el 2035 son:

- Red de Corredores férreos

- Metro a Suba y Engativá

Publicidad

- Extensión Primera Línea del Metro al norte

- Regiotram del Norte

- Borde Occ. - Calle 13

- Extensión Troncal Av. Ciudad de Cali

- Cable San Rafael

- Cable San Cristóbal Juan Rey

Publicidad

- Cable Ciudadela Sucre

- Cable Potosí- Sierra Morena

"Con la Red Multimodal Bogotá-Región los ciudadanos dedicarán más tiempo a sus familias y menos tiempo a los trancones. Se desarrollará en 3 fases: 2027 proyectos contratados y en ejecución, 2035 proyectos que dejaremos financiados y contratados y proyectos de largo plazo", indicó Claudia López.

La inversión total de los proyectos de este Conpes asciende a casi $43,5 billones. De estos, la Nación aportará $29,2 billones, Bogotá $10,8 billones y Cundinamarca $3,4 billones para el Regiotram del Norte.

Por su parte el presidente Iván Duque aseguró que se acompañara el proyecto de creación de la región metropolitana y que además lo habrá mensaje de urgencia en la próxima legislatura para sacar adelante las iniciativas.

Publicidad

"Ya no es simplemente un sueño, ya no es simplemente un slide, ya no es un Power Point, pues ese Conpes es un compromiso de política pública de largo plazo entre la Nación, la Gobernación y la Alcaldía de Bogotá", dijo Claudia López.

Vea la transmisión del evento: