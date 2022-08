¿Lloverá en la posesión de Petro? Este será el clima en Bogotá este 7 de agosto, según el Ideam

El Ideam dio a conocer las previsiones del clima para este domingo, 7 de agosto, día de la posesión del presidente electo, Gustavo Petro. Se espera nubosidad variada con probabilidad de lluvias, especialmente en localidades de Suba, Engativá y Fontibón. En Usaquén y Chapinero, al nororiente de la ciudad, no se descartan algunas lloviznas ligeras y esporádicas. La temperatura máxima esperada es de 20°C.

En general, este fin de semana se espera cielo parcialmente cubierto, pero predominará el tiempo seco. Las lluvias podrán venir durante el sábado hacia el sur de la ciudad en cercanías a los Cerros Orientales y esporádicamente en la sabana de la capital.

Aunque no se prevén lluvias para el domingo en el centro de Bogotá, en caso de que se presenten precipitaciones, se ha conocido que el presidente electo, Gustavo Petro, no quiere que los asistentes a la Plaza de Bolívar lleven paraguas.

Así lo dio a conocer el presidente del Senado, Roy Barreras, quien dijo en Mañanas Blu que: “Estoy cruzando los cuchillos de la cocina, como hacen algunas abuelas, para que no llueva, porque una de las decisiones de la oficina de protocolo entrante, según me han informado, es que no se lleven paraguas ni sombrillas porque el presidente Petro ha dicho que, si el pueblo se moja, él también”.

Recordemos que, durante la posesión presidencial de Iván Duque, el 7 de agosto de 2018, se hicieron virales las imágenes de policías brindando asistencia con paraguas a personalidades que hicieron presencia en la transmisión del poder.

