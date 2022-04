Lo humilló en frente de todo el restaurante: jefe le tiró dinero en la cara a un mesero

Por medio de un video en redes, se viralizó un indignante hecho en el que un mesero del restaurante La Pescadería, ubicado en el Centro Comercial Nuestro Bogotá , estaba discutiendo aparentemente con la administradora del lugar.

En el video publicado en Facebook se ve cómo un hombre estaba reclamándole a la que parece ser su jefe, que le pagara las propinas que le correspondían y los días de trabajo no remunerados, a lo que ella le pidió que bajara la voz para no incomodar a los comensales. Sin embargo, el trabajador del lugar no se detuvo con los reclamos y la discusión subió el tono.

La mujer se enfureció, le arrojó el dinero en la cara al hombre y segundos después otra mesera, que manifestaba ser la hija de la señora, se acercó a este para pegarle e insultarlo.

“Tan humillante la hijue… esta”, le dijo el mesero a la mujer, y un hombre lo tuvo que frenar porque este se había enfurecido.

El video cuenta con más de 216.000 reproducciones y los internautas mostraron su indagación. “Para no volver a ese restaurante”, “Qué vergüenza”, “No ir a comer allá y punto”, “eso no se hace, las personas no se humillan de esa manera”, fueron algunos de los comentarios más destacados.

