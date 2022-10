Materiales de Altos del Lago estaban contaminados con basura: expertos

Graves fallas estructurales y éticas fue lo que encontraron los ingenieros de la Universidad Nacional que adelantaron estudios en el edificio Altos del Lago de Rionegro, con el que determinaron que el edificio debe ser demolido porque, entre otras cosas, no resiste su propio peso.



En este estudio, contratado por la Alcaldía de Rionegro en 2017, los ingenieros detallan que la construcción de 18 pisos no cumple con las normas de sismorresistencia y tiene vigas desiguales.



“Algunas de ellas se estrangulaban tanto que no tenían nada de concreto, y algunos de los cementos tenían incluso tapas y colillas de cigarrillo”, explicó Josef Farbiarz, director del Centro de Investigaciones Sísmicas de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional.



De otro lado, los planos del edificio no coinciden con la construcción final y los diseños estructurales no cumplen con todas las normas vigentes.

"En Colombia, los diseños estructurales deben cumplir con lo establecido en la Ley 400 de 1997, reglamentada por las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismorresistente NSR-10, versión vigente durante el diseño y la construcción del edificio Altos del Lago; sin embargo, su construcción no acata varias de estas reglas, como por ejemplo el límite permitido para la distorsión de piso bajo cargas sísmicas", dice el informe presentado por la universidad.



La edificación tampoco cumplía con las especificaciones de las escaleras, que eran la salida de emergencia, confirmaron los expertos.

Por estos motivos, Farbiarz indicó que en este momento no es seguro que trabajadores ingresen a tratar de hacer reforzamientos o reparaciones, sino que lo ideal es demoler la estructura.

Pese a que este proceso estaba programado para el 9 de abril fue suspendido mientras se resuelven procesos legales.