“Me destruyeron la cara”: dramático relato de ciclista que fue víctima de robo en Bogotá

Continúan los casos de inseguridad en Bogotá en los que lamentablemente resultan heridos ciclistas. Es el caso de Juan Carlos Rodríguez quien asegura estuvo a punto de perder la vida tras ser atacado por varios delincuentes que pretendían hurtar su bicicleta.

Según relata, iba recorriendo la Autopista Norte, a la altura de la calle 150, cuando tres personas se abalanzaron sobre él y con cuchillos palos y hasta ladrillos lo hirieron gravemente. Recuerda con miedo y angustia que estuvo cerca de 20 minutos inconsciente, hasta que despertó en una ambulancia.

“Tres hombres salieron detrás del árbol y me metieron varios golpes que me destruyeron la cara, la boca y la nariz. Ya no me acuerdo de nada más, no sabía que había pasado cuando me levanté y estaba en la ambulancia. Había quedado de verme con mi compañero y la cita era tipo 4 :00 de la mañana, había gente y había movimiento, pero cuando veo que ya están encima de mí,” reveló.

“Cuando le levantó veo el charco de sangre, me pudo haber pasado un carro por encima no sé, cualquier cosa y estuve tirado en la vía varios minutos. Ya puse la denuncia porque tengo varias cirugías pendientes, tengo un mes de incapacidad, pero puede ser más por el tema de la recuperación y las terapias”, agregó.

Sin embargo, este no fue el único robo que se registró en el norte de Bogotá. Jaime Sanín denuncia que sus amigos fueron víctimas de hurto en la subida a Patios cuando, cuatro hombres en moto con armas, los intimidaron y hurtaron sus pertenencias.

“Se iban a encontrar con otros amigos en el punto de Belisario. En la altura de la 90 los abordan a dos amigos. Ellos entregaron la bicicleta y las cosas de una vez, ellos están bien. Afortunadamente ellos habían compartido la ubicación por celular y la Policía hizo la persecución hasta el barrio Santa Fe, pero solo recuperaron una bicicleta”, expresó.