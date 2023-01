Mujer conoció a un hombre en redes sociales que casi la mata en Bogotá: la golpeó durante 18 días

Conmoción en Bogotá por un nuevo hecho de violencia. Una mujer, quien por seguridad protege su identidad, fue víctima de graves agresiones por parte de un hombre que conoció por redes sociales. Según reveló Noticias Caracol , la investigación de la Fiscalía determinó que este la golpeó y matoneó durante 18 días y le causó graves heridas en su cuerpo.

“Al ingresar a la vivienda del procesado, presuntamente, procedió a agredirla brutalmente durante aproximadamente 18 días, ocasionando múltiples heridas y lesiones en la cabeza, rostro, piernas, brazos y costillas. La mujer, que logró huir de la residencia, puso en conocimiento a las autoridades los hechos”, reveló la asesora de fiscalías de Bogotá, Olga Builes.

La víctima habló con Noticias Caracol sobre lo sucedido y decidió mantener oculta su imagen, por motivos de seguridad, pues asegura que es “lo mejor para todos”.

Según relató ella, lo conoció en redes sociales y entablaron una conversación como amigos, pero las cosas cambiaron y se convirtieron en pareja; pero, cuando empezaron a compartir más en su relación, las cosas se fueron por un camino diferente y, allí, empezaron los golpes por su parte.

“Los golpes fueron en la cabeza, él siempre que me pegaba, me pegaba era con el celular. El último día, el domingo 8 de enero de 2023, me dijo 'esto es por haberme despertado tarde y te voy a dar 25 puños en la cara'”, relató la víctima.

Las constantes agresiones le causaron lesiones en la órbita del ojo izquierdo, una fractura en la nariz y un hematoma en la cabeza, por lo que está en constante seguimiento de autoridades de salud.

El hombre está en manos de la Fiscalía y se le imputo el delito de tentativa de homicidio: “No se dejen llevar por las apariencias, por una cara buena, un cuerpo bonito, una presentación buena y que las tratan bien. No dejen que las manipulen", expresó la víctima.

