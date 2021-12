Mujer haitiana y su hijo están varados en aeropuerto El Dorado desde el 21 de diciembre

Según Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, esta mujer y su hijo estaban haciendo escala el aeropuerto el Dorado y, justo en el abordaje del vuelo para llegar a su destino final, que era Chile, la aerolínea que la transportaba le informó que no le permitirían el ingreso a este país, razón por la cual no pudo viajar.

“Se trata de personas que van de un lugar a otro por las denominadas escalas. Esta pareja (madre e hijo) están en el aeropuerto El Dorado a cargo de la aerolínea, en todo el procedimiento de definición de si finalmente van hacia Chile, o si se regresan a México, Colombia no ha sido contemplado por voluntad de la madre”, destacó el director de la autoridad migratoria colombiana.

Dice Espinosa que estas dos personas no están a cargo de Migración Colombia, por lo que la entidad no tiene margen de maniobra en su caso, ya que no puede obligar a nadie a que ingrese al país. Sin embargo, están trabajando con la aerolínea para facilitar su situación.

La mujer manifestó no tener ningún interés en ingresar y permanecer en Colombia, se ha negado a regresar a México y la aerolínea se encuentra trabajando en alguna solución, entendiendo que se trata también de un menor de edad.

