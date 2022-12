No alcanzan plazos para presentar estudios y recursos para metro de Bogotá: Hollman Morris

Desde el Concejo de Bogotá aseguran que, al día de hoy, no se ha presentado el proyecto de vigencias futuras para el proyecto metro de la ciudad, lo que impediría cumplir con el plazo estipulado por el Gobierno Nacional para la ejecución de los recursos.



Para ejecutar el proyecto se necesitan dos requisitos importantes:



El proyecto de vigencias futuras que debe presentarse en el Cabildo distrital para que la alcaldía pueda tener los recursos necesarios, proyecto que en este momento está aprobado para un metro subterráneo y no para un metro elevado como lo tiene estipulado del alcalde Enrique Peñalosa.



"Es imposible cumplir en 3 meses con el cronograma establecido por el Gobierno Nacional, ya que en el mes de agosto deberían entregar la estructuración técnica, legal y financiera, el estudio de ingeniería avanzada y esta es la tercera fase del proyecto, que solo tiene la (prefactibilidad y factibilidad)", aseguró el concejal del partido Progresistas Hollman Morris.



El segundo requisito son los estudios de detalle, que en ese momento no se han presentado por parte del distrito y que daría resultado de si Bogotá tiene el suelo necesario para resistir un metro elevado.



"Falta tramitar ante el Concejo de Bogotá las vigencias futuras excepcionales, correspondientes al 30% del proyecto metro. Hoy lo que existe es un estudio de prefactibilidad y se está ejecutando un estudio de factibilidad, que no estará listo antes del mes de noviembre; este es el paso previo a la contratación del estudio de ingeniería de detalle y no está listo",añadió Morris.



