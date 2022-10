"No nos va a temblar la mano": dragoneante que asumió la dirección de cárcel La Picota en Bogotá

En Ministerio de Justicia anunció que el dragoneante Horacio Bustamante Reyes será el nuevo director de la cárcel la Picota, tras el hallazgo de diferentes elementos prohibidos como celulares, licor, y la realización de una fiesta en su interior.

El nuevo director del centro penitenciario de Bogotá tiene más de 27 años de experiencia en el Inpec y viene de dirigir la cárcel de Manizales, la cual fue escogida como una de las mejores instituciones carcelarias del país, según reveló en Noticias Caracol.

El dragoneante Bustamante expresó que la oferta se la hizo el ministro de Justicia y el director del Inpec, la cual aceptó de inmediato. Él llega a una cárcel llena de escándalos que han desprestigiado su reputación y la del Instituto Penitenciario; sin embargo, señaló que decidió asumir el reto porque con toda su experiencia, conoce los protocolos para reducir los procesos de corrupción que se pueden presenta en el interior de una cárcel.

Bustamante también resaltó que para cumplir con el principal objetivo de acabar la corrupción en el centro carcelario, es necesario fortalecer el aparato disciplinario, para lo que se requiere una celeridad en las investigaciones que permitan conocer de fondo las causantes de dicha corrupción.

"Voy a hacer un diagnostico muy fuerte de como ingresan esos elementos, el diagnostico me dará sin duda alguna, vicios de frágiles medidas de seguridad en algunos puntos de control de La Picota. Una vez los detecte, pues tendrán que taparlos", señaló.

Pero también apela a que el camino es abogar por la humanización de los procesos, porque, para él, no todo puede ser mano dura.

A su vez resalta que en el interior de la cárcel ocurren cosas muy buenas, pero que infortunadamente estas no se muestran. Al igual que aquellos causantes de corrupción son solo algunos, no todos los funcionarios, pero se harán los cambios que sean necesarios: "no nos va a temblar la mano", expresó.

