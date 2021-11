No activar

No se deje engañar: programa 'Mujeres que reverdecen' no pide información por cadenas de WhatsApp La convocatoria para ser parte de 'Mujeres que reverdecen' comenzó el 6 de septiembre, a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos y formulario digital de preinscripción y no por cadenas de WhatsApp.