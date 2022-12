No sé si no entienden que es de urgencia: Claudia López sobre demora en acuerdos con comité del paro

En medio de la presentación de reapertura económica para Bogotá a partir del 8 de junio , la alcaldesa Claudia López pidió que se acelerara el proceso de negociación entre el Gobierno Nacional y el comité del paro ya que se deben buscar soluciones a un mes de protestas en Colombia.

“Los convocantes del paro y el Gobierno Nacional no pueden seguir evadiendo su responsabilidad. Esta semana debería instalarse esa mesa de concertación nacional, es incomprensible que desde el lunes haya un preacuerdo entre el comité del paro y el Gobierno Nacional y no se haya formalizado. No sé si no entienden que tenemos sentido de urgencia”, mencionó la alcaldesa.

De igual forma, envió un mensaje a los precandidatos presidenciales a invitar a la unión del país y no a dividir cada vez más a la sociedad porque Colombia vive una crisis social que se debe trabajar en conjunto.

“Cada quien debe hacer su parte. Los políticos que están en campaña tienen que entender que no pueden llevar al país primero a las cenizas para luego gobernarla. La apuesta electoral no es destruirla para luego hacerla”, exclamó.

Con las medidas que ha tomado Bogotá de reactivación económica para el 8 de junio, se espera que los bares y restaurantes ya pueden abrir sus puertas hasta la 1:00 de la mañana con todas las medidas de bioseguridad para mejorar la economía.

A esta hora nos reunimos en la @camaracomerbog con comerciantes y empresarios y evaluamos con entusiasmo la reapertura responsable de la ciudad a partir del próximo 8 de junio. ¡Conéctense! https://t.co/aDnU2Nai2v — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) May 27, 2021