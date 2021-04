Nos quedan dos semanas muy difíciles, es posible que lleguemos a 90% de ocupación UCI: Claudia López

La alcaldesa de Bogotá , Claudia López , señaló que la ciudad, en las próximas horas, llegará al 90% de ocupación de unidades de cuidado intensivo. “Nos quedan dos semanas muy difíciles, es posible que hoy cerremos al 90% de ocupación UCI , sigue creciendo, sigue creciendo y entre más pruebas tomamos, más positivos encontramos”, dijo.

“Justo cuando estamos quizás más agotados de todo, estamos enfrentado el pico más riesgoso y más difícil. Es bueno recordarle a la gente, no haga las reuniones con gente con la que no convivimos, es la vida de ustedes y sus familias, esto es muy serio y difícil, no queremos pasar por lo que ha pasado a otras ciudades, en donde hay 100 o 300 personas en fila y no hay con qué atenderlos, aquí hemos logrado que el que llegue a un hospital encuentre quien lo atienda”, agregó.

Sin embargo, la alcaldesa aclaró que no se convocará de urgencia al comité epidemiológico pues estaba claro que los casos iban a seguir aumentando.

“Sabíamos que íbamos seguir ascendiendo, todo lo que hemos hecho ha servido, no tenemos una situación alarmante que nos permita convocar por urgencia al comité epidemiológico. Viernes sábado y domingo vamos a tener tres días de mucho cuidado, uso permanente de tapabocas, lavado de manos, estas semanas van a ser muy críticas”, explicó.

Cabe señalar que Bogotá entra este jueves a una cuarentena general hasta el próximo lunes a las 4:00 de la mañana. Se aplicarán las mismas excepciones que ya se venían implementando en las anteriores restricciones, es decir, una sola persona para abastecimiento, solo salidas de emergencias y una hora de deporte.