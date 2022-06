Nuevas fechas para el pago de impuesto predial y vehículos en Bogotá

La Alcaldía de Bogotá amplió el plazo para pagar el impuesto predial y de vehículos en la capital con el descuento del 10 %. Esto, teniendo en cuenta que en los últimos días se presentaron largas filas en los centros de atención para realizar el pago e intermitencia en la plataforma para descargar la factura.

Así las cosas, la nueva fecha para pagar el impuesto de predial unificado con descuento será hasta el 15 de julio, mientras el de vehículos el 12 de agosto.

Si el ciudadano no alcanza a efectuar el pago antes de estas fechas, podría acceder al pago sin descuento para el predial hasta el 29 de julio y el vehicular con límite hasta el 26 de agosto.

“Aún tenemos contribuyentes que no han podido obtener la factura porque no contamos con la información completa, como es el caso de predios nuevos y predios

sin información del responsable, además de ciudadanos que generaron declaraciones erróneas y no se pudieron acoger al pago por cuotas”, detalló el secretario de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez.

Según el Distrito, hasta este jueves, 23 de junio, Bogotá ha recibido más de 2,4 billones de pesos por el impuesto predial. Asimismo, el recaudo total está por encima de los 5,7 billones de pesos.

Horarios para pagar impuesto predial y vehículos en Bogotá

Viernes 24 de junio: SuperCADE CAD (carrera 30): desde las 5:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde Otros centros de atención: desde las 7:00 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde

Sábado 25 de junio: No habrá atención al público por ajuste en las facturas que hará la entidad

Desde el martes 28 de junio Se restablecerá el horario habitual de 7:00 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde en todas las sedes



