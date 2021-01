"Parecía una masacre, esto es un atracadero": video del hurto masivo en bus de SITP en Rafael Uribe

Tras el hurto masivo, ocurrido en las últimas horas en la localidad de Rafael Uribe, en la zona del barrio Resurrección, habitantes y conductores de SITP aseguran este tipo de hechos se están registrando a diario.

Según Martha, una de las habitantes del barrio y que vende tintos en una de la esquina relató cómo vivió el último robo.

Eso parecía una masacre, fue muy triste porque en las mismas imágenes se ve la sangre en el piso dijo.

“Es una banda de venezolanos que andan con palos y machetes armados, es una banda grande, se suben de paradero a paradero, la ruta venía del 20 de Julio. Esto está pasando a diario, el viernes ocurrió otro, ellos ya tienen clara la ruta de escape, se conocen la zona”, añadió.

Por su parte Germán Díaz, quien es conductor de una de las rutas que opera en este punto, agregó: “Se suben con cuchillo y palos esto aquí se volvió un atracadero. A mí ya me han robado tres veces, el viernes fue la última y me amenazaron, sacan unos cuchillos grandísimos.”

Óscar, entre tanto, dijo que a él también lo robaron y contó detalles de cómo ocurrió.

Publicidad

“A mi hace 8 días se me subieron y robaron a todos los pasajeros, les pusieron cuchillos y todo y se volaron rápido, la Policía nunca está pendiente, toca estar muy alerta. Afortunadamente a mí no me hicieron nada”, dijo.

Por último, Juliana Roa dice que ella fue víctima de hurto la semana pasada en un alimentador.

“Me robaron los papeles, el celular y el bolso, está pasando mucho cuando no es al interior del bus, lo esperan a uno en la bajada y ahí lo atacan”, añadió.

Sobre estos hechos, TransMilenio respondió a través de un comunicado en donde agregó lo siguiente: “En el hecho los delincuentes asaltaron y agredieron a dos hombres que se movilizaban en el vehículo. Los usuarios continuaron su recorrido hasta llegar al Portal 20 de Julio dónde recibieron atención por parte de la enfermera del portal”.

“Una vez se informó que había personas lesionadas se estableció contacto inmediato con la Secretaría de Salud que le brindó asistencia médica y trasladó a los usuarios al Hospital Santa Clara”, añadió.

Publicidad

Un video que circula en redes sociales da cuenta de cómo quedó el bus luego del robo:

A punta de machetes delincuentes atracaron un bus alimentador en el barrio La Resurrección de Rafael Uribe Uribe dejando a dos pasajeros heridos #Noctámbulo #robo #Sitp #Transmilenio pic.twitter.com/FyXBXpsJkc — Leonardo Ballesteros (@BallesterosLeo) January 19, 2021

Escuche este informe en Mañanas BLU: