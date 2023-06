Pecados capitales de obras de valorización en Bogotá: concejal explica quién es culpable de retrasos

De las 15 obras de valorización que se están realzando en Bogotá, solamente una se ha entregado, cuatro años después de haber contratado y haber hecho los pagos. A esto hay que sumarle que varias de las restantes únicamente han avanzado en 1 %.

El concejal de Bogotá Diego Laserna, habló en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, y presentó la investigación titulada 'Los siete pecados capitales del IDU y la pesadilla de la valorización de 2018'.

Según explica, el IDU nunca consultó a los vecinos de los respectivos sectores si realmente querían las obras o cuáles sonn las necesidades que tienen en la zona.

De igual forma, señaló que en las obras de valorización siempre se cobran por adelantado, y son los ciudadanos los que deben sacar de su bolsillo para pagarle a los contratistas, contratistas que en muchas ocasiones no tienen la experiencia o los requerimientos legales o están quebrados, lo que refleja desde antes que se inicie la obra, que será un fracaso.

"Siete pecados, el primero es la soberbia, es que no hicieron un proceso de participación para ver si la gente sí quería esas obras o no, o si las podían modificar, entonces les cobraron unas obras que en algunos casos los vecinos no querían. el segundo la conchudez en estas valorizaciones en Bogotá siempre cobran las obras por adelantado le dicen a la gente ' oiga, pague usted por adelantado que vamos a construir unas obras maravillosas que le van a valorizar a usted sus predios', por eso se llaman así y nunca cumplen lo que prometen. a la hora de cobrar en esta en 2018 evidentemente tampoco pasó. El tercero, la chambonada, arrancan a contratar las obras sin tener los estudios y los diseños completos si hacen eso, pues es imposible que salgan bien. El cuarto: la miopía, contratan unos contratistas que no tienen experiencia en hacer la clase de obras o quebrados", explicó el concejal Laserna.

Entonces es cuando surge la pregunta, ¿quién es el culpable de que se presenten estas situaciones y qué pese a la experiencia, no se aprende? ¿O si es culpa de la administración de Claudia López que en los últimos años no se haya avanzado?

El concejal Laserna señaló que dichos retrasos tienen responsabilidad compartida entre varios actores, incluso, de la administración anterior de Bogotá, ya que fueron estos los que aprobaron el paquete de obras para sus años siguientes.

El problema de esta situación, es que a diferencia de su objetivo, valorizar, termina devaluando los predios de los barrios. Pero entonces, ¿cuál es la solución?

"Bueno, hay varias cosas, por un lado que no puedan cobrar las obras antes de hacerlas, que las hagan, midan si valorizan los predios vecinos. Después de eso cobren un porcentaje de la valorización de sus predios, eso es lo que tiene lógica. Lo que pasa es que es mucho más fácil para el IDU cobrar antes que hacer las obras antes, por un lado", explicó Laserna.

Por otro lado, el director del IDU tiene razón en algo que dice y es que Colombia Compra Eficiente tiene que ser más exigente en los pliegos tipo, que son las condiciones para que las empresas se puedan ganar las licitaciones, que tiene que exigir para hacer unos andenes que el contratista tenga experiencia con redes de acueducto, de alcantarillado. que haya hecho una obra en una ciudad. El contratista del puente de la 112 con novena, había hecho un puente peatonal, uno de las cuatro empresas del consorcio hace 30 años en Bucaramanga por supuesto salió con un chorro de babas y tres años después tocó caducarle el contrato, ahí no hay nada, hay un reguero", agregó el funcionario.