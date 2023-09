Peligrosa ‘chiquibanda’, conformada por niños de 13 y 15 años, golpeó y atracó a mujer en Bogotá

Fue en el barrio Modelia, de la localidad de Fontibón, exactamente sobre la calle 26 con avenida Boyacá, en el occidente de Bogotá. Minutos antes del hecho, una joven salió de su trabajo, como es costumbre, hacia su casa, se subió en su bicicleta eléctrica y arrancó.

Cuando iba en el camino, en el punto mencionado anteriormente, fue abordada por dos delincuentes que, según dijo la mujer, eran dos hombres que la bajaron de la moto eléctrica de una patada, la amenazaron, la golpearon y también se le llevaron la bicicleta.

La sorpresa grande se la llevó la víctima cuando alertó a las autoridades, que capturaron a los ladrones y allí se dieron cuenta que se trataba de dos niños de 13 y 15 años que, según vecinos de la zona, tienen azotado ese sector.

“Había dos muchachos, uno de ellos me bajo de la moto con una patada, me tiró de la moto, me pegó y se llevaron la moto. Afortunadamente vi una patrulla, los alerté y recuperaron la moto”, indicó la víctima.

Tras los hechos, los niños quedaron bajo el poder de las autoridades judiciales y la mujer finalmente recuperó su bicicleta. El menor de 13 años quedó a disposición de infancia y adolescencia y el otro joven de 15 años, quien ya tenía registros por hurto, fue trasladado a Cespa URI menores para la respectiva denuncia.

