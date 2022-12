Peñalosa, en controversia con el Gobierno Nacional por el tema de cárceles

El alcalde Enrique Peñalosa, criticó la respuesta que le ha dado el Gobierno Nacional a la solicitud que ha repetido en otras oportunidades: Bogotá necesita más cárceles. Así lo ha hecho saber en múltiples escenarios el mandatario capitalino.

Peñalosa criticó la respuesta del Gobierno en la que al parecer no quedó para nada satisfecho.

“Y entonces pedimos que es necesario construir más cárceles y a mí me deja muy preocupado cuando la ministra de Justicia, que es la encargada del tema de las cárceles, de la construcción de cárceles, y dice que no, que el tema no es de construir más cárceles, que aquí hay populismo punitivo”, declaró Peñalosa.

Bogotá pide más Policía

Peñalosa también aprovechó para referirse al déficit de policías que tiene la ciudad. En varios eventos públicos así se lo ha hecho saber al presidente Iván Duque, que Bogotá debe contar con más apoyo en número de efectivos.

"Bogotá tiene muy poquitos policías comparado con otras ciudades del mundo e incluso tiene una tercera parte de los policías que tiene, por ejemplo, Bucaramanga por cada 100 mil habitantes. Tenemos que distraer a nuestros policías, muchas veces en actividades de control de manifestaciones como las que hay en Bogotá y que no hay en otras ciudades".