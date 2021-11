POT de Bogotá, la discusión que aumentó la división entre concejales de la Alianza Verde

Una dura polémica hay en el interior del partido Alianza Verde por cuenta de la discusión del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en el Concejo de Bogotá. Pese a que cuatro de sus concejales tienen serios reparos al proyecto, la colectividad ordenó a toda la bancada votar a favor.

En Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, el concejal de la Alianza Verde Diego Cancino aseguró que esa decisión del partido atenta contra la democracia, así se quiera mostrar lo contrario.

“A nosotros nos quisieron poner un tapabocas para callarnos y es absolutamente reprochable y mucho más en mi partido. (…) Acciones como estas logran ir en contravía de la democracia. Nos han dicho que la Ley de Bancadas es legítima en términos de una elección que profundiza la democracia. Eso es falso. El principio de la democracia es la libertad de expresión”, dijo.

Por su parte, la concejala María Clara Name agregó que ella no votó por la aprobación de esa Ley de Bancadas porque la discusión el POT es un tema muy grande, que se debe trabajar con las comunicades.

“Yo no voté aplicación de la Ley de Bancadas. La administración tiene una tranquilidad y es que la bancada votará sincronizadamente el POT para tener mayorías, lo cual he manifestado mi oposición porque considero que es un proyecto tan grande para la ciudad, es un tema que va más allá de muchos linderos y que son las comunidades las que nos han venido buscando”, añadió Name.

El concejal Martin Rivera agregó que, por ahora, está empantanada la discusión del POT por una recusación, pero tan pronto se resuelva seguirá el trámite del proyecto.

“Esta empantanada la discusión. (…) Carlos Carrillo recusó a otro concejal y una vez resulta podemos continuar con la discusión que arrancara con la votación de las ponencias, que son robustas y gruesas. Necesitamos poder estudiar ese documento final. La discusión sigue, el trámite va a continuar”, explicó.

Finalmente, BLU Radio consultó al cabildante Julián Rodríguez Sastoque, quién sí votó a favor de la Ley de Bancadas.

“La ley busca es tomar una posición sobre la votación, que es lo que define el curso de un proyecto que, en este caso, presenta la administración distrital. La Ley de Bancadas es una reglamentación jurídica antimanguitos, para que los partidos políticos no funcionen como fábrica de avales, que en tiempos electorales cualquier personaje busque un aval y llegue a una corporación pública a hacer lo que quiera”, señaló.

