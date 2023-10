Prefiero no dejar ninguna excusa abierta para que Petro pare el metro: Claudia López anuncia tutela “Siempre he tenido el temor de que por no entregar el Corredor Verde, el Gobierno se pegue a eso para tumbar el metro. Yo prefiero no dejar ninguna rendija o excusa abierta para que el presidente pare el metro”, explicó la alcaldesa en una rueda de prensa.