“Querían quitarme un dedo”: escabroso relato de otra mujer víctima de ladrones en norte de Bogotá

El Ojo de la Noche conoció más casos de víctimas de la temible banda de ladrones, torturadores y abusadores sexuales que actúan impunemente en la calle 245 con Autopista Norte de Bogotá. BLU Radio obtuvo cinco testimonios más de personas que afirman ser víctimas del grupo de peligrosos criminales y coinciden en afirmar que el lugar se convirtió en una zona de terror.

Una de las víctimas es una joven de 25 años que aseguró que tras ser amarrada, dos hombres la abusaron y la amenazaron con cortarle los dedos. La mujer estuvo en poder de los delincuentes por más de cinco horas.

Publicidad

“Mi caso fue el 20 de abril, en el mismo punto donde la chica denunció lo mismo. Me tumbaron de la bicicleta, dos tipos me arrastraron hacia la parte, había un muchacho amarrado de pies y manos boca abajo”, contó la joven.

Según la joven, los ladrones amenazaron con cortarle un dedo si no revelaba las claves de las tarjetas que llevaba.

“Le decían que si no daba las claves le iban a cortar las claves, igual a mí me dijeron que iban hacer lo mismo si no me calmaba”, contó la joven.

“Me siento indignada porque no han hecho. Moralmente me siento mal. Mentalmente también, me da miedo salir de mi casa”, agregó.