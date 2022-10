"Quiero ser presidente": Dimitri Vergara, primer funcionario con síndrome de Down en Bogotá

Juan Pablo Dimitri Vergara es un joven de 24 años que sobrepasó sus propios limites para cumplir sus sueños y se convirtió en el primer funcionario con síndrome de Down en la Alcaldía de Bogotá.

El bogotano en diálogo con Mañanas Blu aseguró que, desde su llegada a su nuevo puesto, se siente muy “feliz” y que sus compañeros de trabajo lo quieren mucho, que sin Dios no hubiera podido llegar ahí y por el apoyo de sus padres, a quienes hoy les da las gracias.

“Me gradué del Colegio Campestre y estoy haciendo un diplomado. Voy a seguir trabajando para defender los derechos de las personas con discapacidad (…) Me voy a graduar de liderazgo y desarrollo integral en el mes de octubre. Desde la Secretaría de Gobierno me encargaré de la atención de la ciudadanía para ayudar a las personas”, contó Dimitri.

El joven de 24 años confesó ser bailarín profesional en ballet y se puede mover con diferentes ritmos de música. Según él, puede lograr todo lo que se proponga y siempre lucha del lado de Dios.

“Quiero servir a la comunidad con una buena comunicación para que estemos seguros. Quiero ser presidente de Colombia, ese es mi sueño. De la mano de las personas con discapacidad (…) Quiero hacer política con la comunidad”, expresó.

Dimitri no se guardó nada y le agradeció a sus padres por todo lo que han hecho por él, que gracias a Dios ha dado con gente buena y compañeros de trabajo que lo quieren.

“No me gusta que me llamen por mi discapacidad, porque la gente cree que no somos capaces y que no somos tan inteligentes para hacerlo, pero no es así, siempre la luchamos y somos muy berracos. Hay que soñar a lo grande, no hay que rendirnos”, puntualizó.

Por último, el joven confesó tener una novia que también tiene síndrome de Down, la cual “ama mucho” y le agradece por estar ahí todos los días.