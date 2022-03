Rescatan 143 tarántulas en aeropuerto El Dorado: iban empacadas en bolsas hacia México

Son más de 140 tarántulas que iban a ser enviadas desde el Aeropuerto Internacional El Dorado hasta México a través de una encomienda. Los animales estaban empacados en bolsas de cierre hermético, tarros de muestras médicas y tenían como destino final la Ciudad de México.

Justamente, fue la empresa de encomiendas la que reportó a las autoridades de la presencia de objetos extraños al momento de hacer la revisión por los escáneres de la terminal de carga.

Publicidad

Allí, luego de una inspección de la Policía Ambiental, se pudo determinar que en el interior de un juego de ajedrez iban camufladas las 143 tarántulas que pertenecen a una subclase venenosa; de estas, 131 estaban vivas y 12 muertas, por las malas condiciones de transporte.

Las autoridades pudieron determinar que los animales no contaban con los respectivos permisos que amparan su aprovechamiento, movilización o comercialización, por lo que se procedió a adelantar las investigaciones para identificar a los remitentes y así aplicar las sanciones.

Las arañas fueron trasladadas a un lugar seguro por la Secretaría de Ambiente de Bogotá; en el último año han sido incautados 19.943 anímales por tráfico de especies, entre ellos, 5.165 aves, 11.625 reptiles y 3.153 mamíferos.

Le puede interesar: El 'Man', con Alberto Linero