Santos inaugura planta de gas en Cartagena para evitar racionamiento de energía

El presidente Juan Manuel Santos inauguró una planta de gas en Cartagena y desde allí reconoció que los problemas de planeación dejaron al país al borde de un racionamiento de energía por el Fenómeno de El Niño.



También se refirió a los problemas que ha tenido la Costa Caribe con el suministro de energía.



"Tenemos que ser más cuidadosos y prevenir más. Y esto que hoy estamos haciendo, inaugurando esa planta, es parte de esa política para que nunca más, por ejemplo, la Costa Caribe, tenga dificultades o preocupaciones por el suministro de energía a base de gas. La tuvimos, pero ya con esta planta no la vamos a volver a tener", dijo.



La inversión de la planta regasificadora es de casi 150 millones de dólares.



El mandatario aseguró que al acabar con el obstáculo del conflicto el país tendrá más oportunidades, como en materia económica en donde los empresarios serán aliados en la construcción de la paz.



"Llevamos más de 680 mil víctimas reparadas y comenzamos a anticiparnos a esta gran oportunidad invirtiendo en aquellos sectores que cualquier país necesita para ser competitivo", explicó.



Finalmente, dijo que a Colombia "no la para nadie".



"Espero que en lo que me queda de Gobierno podamos seguir inaugurando autopistas, más aeropuertos y más plantas", concluyó.